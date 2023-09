"Lanon va eliminata. Ha sempre rappresentato il progresso e deve continuare a farlo", perché "... Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino, all'......inaugurale promosso da The Innovation Alliance dal titolo 'La sostenibilità 5.0 della: ... ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Valentino, viceministro delle Imprese ...Fondamentale è anche lo studio di un meccanismo per evitare la dispersione dellanei fiumi ... anche del vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino, del direttore ...

Valentini: "Plastica non va eliminata, è centrale per industria" Adnkronos

Si parte il 5 settembre alle 10 con il convegno inaugurale promosso da The Innovation Alliance dal titolo 'La sostenibilità 5.0 della plastica: scenari ed evoluzioni ... e Valentino Valentini, ...inaugurando il Salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma al via oggi a Milano. Rivolgendosi al via viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini ...