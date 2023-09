Ustica | Schlein e Alemanno bussano alla porta dei francesi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 settembre 2023) Mentre il Governo sembra totalmente disinteressato – nonostante le parol edi Meloni all’indomani delle dichiarazioni sulla strage di, rilasciate a Repubblica dall’ex premier Giuliano Amato, oggi ribadite in una lettera allo stesso quotidiano – solo due politici hanno deciso di bussare alle porte delle autoritàper chiedere la verità su quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980. La leader del Pd vola a Parigi per sollecitare la verità sulla strage di. L’ex ministro manifesta a Roma davanti all’Ambasciata A farlo è stata, innanzitutto, la segretaria del Pd, Elly, impegnata a Parigi in una visita nella sede locale del Partito democratico. “Il dirittoverità è anzitutto un diritto dei familiari delle vittime, ma è un diritto che spetta a tutto il Paese” ha ...