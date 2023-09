(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set (Adnkronos) – “Giulianoin questi 40 anni ha avuto molte occasioni peralle autorità francesi e lo fa oggi, chiedendo un atto di confessione pubblica di responsabilità, che ricorda il messaggio di Paolo VI ai sequestratori di Moro: ‘Vi supplico, pentitevi””¦’. Lo dice Rinoalla ‘Stampa’ a proposito di. “L’uscita dinon aggiungesul piano storico. Non introduce una novità documentale. E anche sul piano giornalistico non aggiungea cose dette e stradette migliaia di volte e ripetute dallo stessoin diverse circostanze”, spiega l’ex ministro socialista. “C’è qualcosa che provoca turbamento e spinge a riflettere: perché si apre la questione delle responsabilità dirette della Francia, ...

Subito sotto troviamo l'intervista a Rinosulla strage di('Amato sunon è casuale. C'è del torbido'). 'Deficit fuori controllo. Il governo ora spera nell'aiuto di Bruxelles', ...Di Amatoè stato compagno di partito nel Psi. Nel giugno 1980 era entrato da due mesi nel governo Cossiga, ministro dei Trasporti, tra i più vicini al segretario Bettino Craxi. Italia, ...Il giorno in cui il Dc9 dell'Itavia si dissolse sul cielo di, Rinoera ministro dei Trasporti, dalle prime ore cercò di capire cosa mai fosse avvenuto, diversi indizi lo portarono presto ad avvalorare l'ipotesi di un missile francese e tuttavia ...

Ustica: Formica, 'da Amato nulla di nuovo, poteva rivolgersi prima a Parigi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Un nuovo articolo sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari di Giuliano Amato, ancora sulla vicenda di Ustica ...fra i quali il suo ex compagno di partito e amico Rino Formica in una intervista a Domani in cui si lamenta del “torbido” – il rapporto” fra l’Italia e la Francia: l’una ricevendo le scuse dall’altra ...