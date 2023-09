Ustica | dopo le parole di Amato la strage finisce ancora in rissa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Nel solco delle migliori tradizioni italiane, anche un evento tragico come ladiriesce a diventare oggetto di polemica politica. L'intervista dell'ex presidente della Corte costituzionale Giulianoa Repubblica ha avuto l'effetto di scatenare un “tutti contro tutti”, con il risultato di mettere in discussioneuna volta l'unica certezza, la bomba collocata all'interno del bagno, sulle cause dell'esplosione del Dc9 Itavia. Durissimo, come era prevedibile, il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'Aereonautica militare. «C'è una sentenza definiva basata su una perizia tecnica (Commissione presieduta dall'ingegnere Aurelio Misiti, ndr) che individua in maniera univoca la bomba, smontando la tesi del missile e definendo fantascienza l'impianto accusatorio del giudice Priore» ...