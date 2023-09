Ustica | Amato | Non ho detto di avere la verità | la politica può fare ancora molto

Giulianonon ci sta. E dopo la bufera scatenata dalla sua intervista a Repubblica sulla strage di, replica ai suoi detrattori. In primis a quellli che lo hanno accusato di aver creato una frattura ...Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Giulianonel corso di un incontro alla Stampa estera in Italia per approfondire le sue dichiarazioni sulla strage di. "Ho detto che portavo ...Leggi Anche: 'Io non ho elementi nuovi, ma chi sa la verità parli' Leggi Anche: il Dc9 colpito da un missile francese - 'Volevano uccidere Gheddafi' - Ministero Esteri Parigi: 'Già ...

DIRETTA - conferenza stampa di Giuliano Amato su Ustica, segui lo streaming RaiNews

Giuliano Amato ritorna sull'intervista a La Repubblica in cui ha parlato della strage di Ustica del 1980, in cui persero la vita 81 persone. In una conferenza con la stampa estera l'ex presidente del ...La mia chiamata a Macron è una chiamata da amico, non da ostile": così l'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, parlando alla Stampa estera, dopo ...