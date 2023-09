Ustica | Amato | ' Non aspiravo a rivelare segreti | chi sa parli ora'

(Di martedì 5 settembre 2023) su Tg. La7.it - Sulla strage di"chi saora": questo l'appello lanciato dall'ex presidente del Consiglio, Giuliano, in un intervento su Repubblica dal titolo "...

Sulla strage di"chi sa parli ora": questo l'appello lanciato dall'ex presidente del Consiglio, Giuliano, in un intervento su Repubblica dal titolo "Il mio bisogno di verita'" in cui ha spiegato il ...Ora Giulianoci parli anche di Mani puliteIntanto la maggioranza starebbe pensando di abbassare la soglia di sbarramento al 3% • Giuliano D'fa un passo indietro sue ammette di non avere prove sul coinvolgimento di un ...

Ustica, il dietrofront di Giuliano Amato: «Non ho elementi nuovi, ho parlato di un'ipotesi» Open

Per scuotere, ancora con rabbia e dolore, la memoria collettiva del nostro Paese, basta una parola: Ustica. Era il 27 giugno 1980 ... alla bomba che l’ha fatto esplodere. Ma ora Giuliano Amato, un ex ...E quindi, dopo quarantatré anni di silenzio, bastano meno di quarantotto ore al Presidente Giuliano Amato per vuotare prima ...