USA | ragazzo muore a 14 anni per una Challenge su TikTok

(Di martedì 5 settembre 2023) , la sfida consisteva nell’assaggiare una patatina piccante Usa- Nei scorsi giorni undi 14statunitense proveniente da New York è deceduto a causa di unache lo ha portato prima a dolori atroci allo stomaco e poi alla morte. Il, Harris Wolobah, era riconosciuto dalla comunità come un ottimo studente e modello. Il giovane però potrebbe essere la prima vittima della sfida che sta circolando sulla famosa piattaforma video: Il “One Chip“. La prova consiste nel resistere più a lungo dopo aver mangiato una tortilla chip considerata la più piccante in circolazione. Lanciata l’anno scorso sui social, la sfida ha seminato il panico verso i genitori dei ragazzi, poiché tutti i ragazzi dopo l’accaduto avrebbero avuto intenzione di ...

La raccolta è stata aperta per finanziare il funerale del: "La nostra famiglia ha intenzione di seppellirlo nelle prossime settimane, quindi spero che con l'aiuto di questa comunità ...... avvisando che ilaveva iniziato a lamentare un forte mal di stomaco dopo aver mangiato la ... One Chip Challenge, la patatina al centro della sfida social I mediaspiegano che la One Chip ...Tornato a casa ilsi era sentito meglio, ma poi è morto improvvisamente nel pomeriggio, poco prima di andare ad allenarsi con la squadra di basket del liceo. Altri ragazzini, nei giorni ...

Un ragazzo di 14 anni del Massachussetts è morto dopo aver mangiato a scuola una tortilla chip "One Chip Challenge", pubblicizzata come la più piccante al mondo. La famiglia ritiene che la morte sia d ...