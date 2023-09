Usa | muore a 14 anni per una sfida su TikTok alla patatina più piccante

In una società ossessionata dalle sfide virali, una tragedia ha recentemente scosso la comunità americana. Harris Wolobah, un ragazzo di 14 anni, ha perso la vita in circostanze sconvolgenti, che ...I giovanissimi (e non solo) partecipano alle challenge , le sfide lanciate sui social, per dimostrare diverse cose: audacia, disprezzo del pericolo, resistenza fisica, creatività. Ma a volte, per ...AGI - Un ragazzino di 14 anni è morto dopo aver partecipato a una sfida su TikTok che invitava a mangiare la patatina più piccante al mondo . Lo riporta Nbc Boston. Harris Wolobah, studente e atleta ...

Usa, a 14 anni muore per una sfida su TikTok con la patatina più piccante del mondo la Repubblica

Tragedia per il concorrente dell’Isola 2023 Gian Maria Sainato: il padre 59enne è stato ritrovato senza vita tra le acque del lungomare di Sapri ...Un cucciolo di riccio a Bolzano è stato ridotto in fin di vita da un gruppo di bambini che lo usavano come pallone da calcio, come sta oggi ...