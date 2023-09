Usa | Jill Biden positiva al Covid | il presidente no «Ma sarà monitorato in settimana»

(Di martedì 5 settembre 2023) La first lady americanaè risultataal-19. Al momento ha solo sintomi leggeri. Lo riferisce la sua portavoce, aggiungendo che resterà nella casa di Rehoboth Beach, Delaware. In seguito a ciò, ilJoeè stato sottoposto ad untest ed è risultato negativo. Ma verrà«a cadenza regolare» questa, informa la Casa Bianca.è atteso al G20 di New Delhi il 9 e 10 settembre. Leggi anche: Usa, l’uragano Idalia travolge la Florida: almeno due morti.: «Nessuno osi più negare la crisi climatica» – I video Prigozhin eliminato in Russia, la calma serafica di Joe: «Avevo detto di fare attenzione a ...

La First Lady Usa Jill Biden presenta sintomi lievi e resterà nel Delaware. Il marito Joe sotto osservazione in vista del G20.First lady Jill Biden tested positive for COVID-19 on Monday, the White House announced. President Joe Biden tested negative for the virus.