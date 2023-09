Usa | first lady Jill Biden positiva al Covid | il presidente no

Lalady americana Jill Biden è risultata positiva al Covid - 19 e al momento ha solo sintomi leggeri. Lo riferisce la sua portavoce, aggiungendo che resterà nella casa di Rehoboth Beach, Delaware.Nelle ultime settimane la spinta è arrivata dalle preoccupazioni sulle scortein calo e per gli ... Meno uniforme l'andamento del mondo green con titoli comeSolar che nell'ultimo mese è sceso ...Va ricordato che neglila SEC fino ad ora ha approvato solo ETF basati su contratti future sul ... così da non concedere vantaggi almover. A questo punto non appena l'agenzia sarà costretta ...

Usa, la first lady Jill Biden positiva al Covid TGCOM

USA returns to the MOA Arena as a team of wounded warriors after absorbing a stunning first defeat against Lithuania, and underdog Italy will try to pounce on its foe’s moment of weakness and stage a ...La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, è risultata positiva al Covid-19 nella serata di ieri. Lo ha riferito tramite una nota la ...