La compagnia aerea americana United Airlines ha bloccato tutti i suoi voli negli Stati Uniti per via di un problema informatico. Lo riportano i media americani.

Usa, caos informatico: bloccati tutti i voli della United nel paese TGLA7

E' rischio caos nei cieli degli Usa. La compagnia aerea americana United Airlines, infatti, ha bloccato tutti i suoi voli negli Stati Uniti. A causare l'interruzione è stato un problema informatico.La compagnia aerea americana United Airlines ha bloccato tutti i suoi voli negli Stati Uniti per via di un problema informatico. Lo riportano i media americani.