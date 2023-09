Usa | 14enne muore dopo aver mangiato «la patatina più piccante del mondo» in una challenge su TikTok – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) I giovanissimi (e non solo) partecipano alle, le sfide lanciate sui social, per dimostrare diverse cose: audacia, disprezzo del pericolo, resistenza fisica, creatività. Ma a volte, per farlo adottano comportamenti pericolosi, che nei casi più estremi possono costare la vita. Questo è stato il caso di un ragazzino di soli 14 anni, che è morto«lapiùdel». Lo riporta Nbc Boston. Harris Wolobah, studente e atleta modello di un liceo in Massachusetts, stava infatti partecipando alla «One Chip», sfida virale che consiste nell’ingerire la tortillaprodotta dal marchio Paqui dal 2016, e vedere quanto si resiste senza cercare sollievo in bevande o altri alimenti. ...