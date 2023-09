Usa | 14enne muore dopo aver mangiato in una gara ' la patatina più piccante del mondo' Perché può essere pericoloso

Sembra una storia da film demenziale. E invece è tutto vero: un ragazzino di 14 anni potrebbe essere morto per aver ingerito una patatina super piccante, durante un challenge su Tiktok. La sfida sui ...Un ragazzo di 14 anni del Massachussetts morto dopo aver mangiato a scuola una tortilla chip One Chip Challenge , pubblicizzata come la pi piccante al mondo. La famiglia ritiene che la morte sia ...Negliil 15enne Harris Wolobah sarebbe morto partecipando alla One Chip Challenge che consiste nel ... IlHarris Wolobah sarebbe l'ennesima vittima di una delle tante sfide che girano sui ...

Usa, 14enne muore dopo aver mangiato patatina "più piccante del mondo". Attesa l'autopsia Sky Tg24

Un ragazzo di 14 anni del Massachussetts è morto dopo aver mangiato a scuola una tortilla chip «One Chip Challenge», pubblicizzata come la più piccante al mondo. La famiglia ritiene che la morte sia d ...Un ragazzo di 14 anni del Massachussetts è morto dopo aver mangiato a scuola una tortilla chip "One Chip Challenge", pubblicizzata come la più piccante al mondo. La famiglia ritiene che la morte sia d ...