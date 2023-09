US Open | Sinner | oltre al danno | la beffa Perde anche una posizione nel ranking ATP

(Di martedì 5 settembre 2023)alla. Janniknon dimenticherà tanto facilmente questo ottavo di finale degli US2023 contro il tedesco Alexander Zverev. Una partita dai connotati di maratona in cui è stato il teutonico a prevalere al quinto set, con Jannik afflitto dai crampi dal terzo parziale e comunque in grado di trascinare il proprio avversario al quinto parziale. Sfortunatamente, la tanto agognata vittoria non c’è stata ed è saltata l’attesa sfida nei quarti contro Carlos Alcaraz, che quindi giocherà contro Zverev. Una sconfitta che hadelle ripercussioni importanti nella classifica mondiale perché, considerando la qualificazione ai quarti di finale del Major del russo Andrey Rublev, quest’ultimo ha scalzato dalla sesta...

NEW YORK (Stati Uniti) - Janniksi ferma agli ottavi di finale dopo una maratona di cinque set contro il tedesco Zverev. Il ...Zverev conquista così l'accesso ai quarti di finale dell'...Jannikesce di scena agli ottavi di finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 22enne ...Jannikeliminato agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile dell'US2023. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 6, oggi 5 settembre viene sconfitto dal 26enne tedesco Alex ...

Us Open, Sinner battuto da Zverev al quinto set dopo 4 ore e 41 minuti la Repubblica

Momento di grande difficoltà per Jannik Sinner sul finire del terzo set del match degli ottavi di finale degli US Open 2023 contro Alexander Zverev. L'altoatesino ha accusato i crampi, bloccandosi com ...Negli ottavi di finale il tedesco elimina il tennista altoatesino in cinque set: punteggio finale 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 ...