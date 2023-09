Us Open | Sinner il ko e poi le lacrime | l’omaggio del pubblico VIDEO

(Di martedì 5 settembre 2023) Il numero 1 italiano non è riuscito ad andare oltre agli ottavi di finale nello slam americano perdendo al quinto set contro Alexander Zverev C’era grande attesa per Jannikin questa edizione 2023 degli Us. Il talento azzurro, dopo aver vinto il suo primo Master 1000 ad agosto a Toronto, arrivava allo slam Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Quando Zverev l'ha sentita pronunciare forte e chiara durante il quarto set della sfida contro Jannik, agli Us, non ci ha pensato su un attimo: "Fate espellere chi l'ha pronunciata. E' la ...L'altoatesino dà tutto ma non esce vincitore dalla maratona. Le tante emozioni lo tradiscono all'uscita dal ..."Deutschland über alles!", grida uno spettatore mentre Alexander Zverev è pronto a battere, mentre è sul 2 - 2 al quarto set contro, agli Us. Il tennista tedesco si ferma. L'arbitro ammonisce il pubblico: non parlare durante il gioco. Ma Zverev non ci sta: "No, no, non è per quello - dice al giudice di sedia - quell'...

Sinner che peccato! Dopo una battaglia di quasi 5 ore vincono Zverev e i crampi La Gazzetta dello Sport

Dopo una battaglia di quattro ore e quarantuno minuto Jannik Sinner deve dire addio agli US Open 2023. Il numero sei del mondo cede al quinto set ad Alexander Zverev, che si impone con il punteggio di ...Una spiacevole tendenza. C'è da interrogarsi sull'uscita di scena negli ottavi di finale degli US Open 2023 di Jannik Sinner: la sconfitta al quinto set per mano di Alexander Zverev fa male. Sinner av ...