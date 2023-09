US Open | Sinner | “Eliminazione fa male”

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – “Fa”. E’ l’espressione che Jannikripete più spesso in zona mista dopo la sconfitta contro Alexander Zverev e l’negli ottavi del tabellone del singolare maschile dell’US2023. “Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla a questo punto, per me purtroppo perché vuol dire che sono stato eliminato qui”, dice l’azzurro, numero 6 del mondo, cercando di voltare pagina dopo il k.o. maturato al termine di una battaglia di 4h40? “Sono uscito un po’ come l’anno scorso”, prosegue ripensando alla sconfitta incassata un anno fa nei quarti contro Carlos Alcaraz dopo una maratona di 5h15?. “Non ho tante parole sinceramente, è giratain qualche punto. Son piccole cose che purtroppo fanno la differenza. Lui ha ...

Lo spiacevole episodio durante il match contro. Uno spettatore è stato espulso dopo aver cantato le parole di apertura dell'inno tedesco dell'era ...Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz raggiunge i quarti di finale degli Usbattendo il nostro Matteo Arnaldi . Nonostante la grande prova offerta dal tennista ligure, per ... Jannik, con il quale ...Abbiamo perso, abbiamo vinto. Nell'indimenticabile lunedì di ottavi agli US, abbiamo perso e abbiamo vinto, stretti assieme a Matteo Arnaldi e Jannikalle 7 e mezzo di sera, come alle 7 e mezzo del mattino. Perché i loro avversari, Carlos Alcaraz e Sasha Zverev si ...

Sinner che peccato! Dopo una battaglia di quasi 5 ore vincono Zverev e i crampi La Gazzetta dello Sport

Novak Djokovic has secured his 16th ATP Finals berth, heading to Turin as the defending champion. Novak will take the ATP throne from Carlos Alcaraz after the US Open, starting another reign on the ...Nella sfida valida per gli ottavi di finale degli US Open tra Alexander Zverev e Jannik Sinner è successo l'inaccettabile. Uno spettatore ha gridato: «Germania sopra a tutto». Zverev lo ha segnalato a ...