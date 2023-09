US Open | Sinner | “Eliminazione fa male”

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – “Fa”. E’ l’espressione che Jannikripete più spesso in zona mista dopo la sconfitta contro Alexander Zverev e l’negli ottavi del tabellone del singolare maschile dell’US2023. “Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla a questo punto, per me purtroppo perché vuol dire che sono stato eliminato qui”, dice l’azzurro, numero 6 del mondo, cercando di voltare pagina dopo il k.o. maturato al termine di una battaglia di 4h40? “Sono uscito un po’ come l’anno scorso”, prosegue ripensando alla sconfitta incassata un anno fa nei quarti contro Carlos Alcaraz dopo una maratona di 5h15?. “Non ho tante parole sinceramente, è giratain qualche punto. Son piccole cose che purtroppo fanno la differenza. Lui ha ...

