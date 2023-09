US Open | Medvedev raggiunge Rublev | derby per la ' semi'

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilfra gli amici Andreye Daniilvale un posto infinale allo US. In vista una possibilefinale contro il numero 1 del mondo "a tempo" Carlos Alcaraz. Battendo in ...

Il derby fra gli amici Andrey Rublev e Daniilvale un posto in semifinale allo US. In vista una possibile semifinale contro il numero 1 del mondo "a tempo" Carlos Alcaraz. Battendo in quattro set il britannico Jack Draper - 63 36 63 ...La diretta scritta dello USdi lunedì 4 settembre. Arnaldi sfida Alcaraz, Sinner si misura contro Zverev 22:28 - Rublev ... attende il vincente di- de Minaur in programma più tardi sempre ...Vita facile per il numero 3 del tabellone Daniil, che ha battuto l'argentino Sebastian ... unica azzurra ancora in tabellone negli Usfemminili. Mai così avanti in un Major, la ...

US Open: Medvedev esce alla distanza e batte De Minaur in quattro set Ubitennis

Dopo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, anche Daniil Medvedev si è qualificato ufficialmente per le ATP Finals di Torino. La certezza matematica per il russo è arrivata con la vittoria negli ottavi di f ...Ci sarà il derby russo tra Daniil Medvedev ed Andrey Rublev nei quarti di finale degli US Open. Pronostico rispettato da parte del numero tre ed otto del mondo, che hanno sconfitto rispettivamente l'a ...