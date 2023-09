US Open | Jimmy Butler tifoso speciale per Carlos Alcaraz | “Voglio vederti vincere il torneo”

(Di martedì 5 settembre 2023) C’era un tifosissimopersugli spalti degli USin occasione della sfida degli ottavi di finale contro Matteo Arnaldi. E non è Ben Stiller, anche lui presente (“Non mi aspettavo di vederlo”, dice il numero 1), ma, stella dei Miami Heat e fan dichiarato dello spagnolo.si è presentato prima sulle tribune e poi negli spogliatoi accompagnato dal rapper e amico J Balvin. Ad attenderli proprio. Nel siparietto spazio ad un commento sui muscoli dell’ala degli Heat (“Hai visto il suo avambraccio?” chiedea Balvin) e per i complimenti dei due ospiti per la vittoria del tennista. Poco dopo,fa sapere di essere in partenza per Los ...

L'attivistaSham, attualmente in carcere, aveva sostenuto che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso violava il diritto costituzionale all'uguaglianza. Sham aveva sposato il ...... facendo prima il raccattapalle e poi improvvisando uno scambio con il numero uno del tennis mondiale Carlos Alcaraz , oraButler è tornato agli USper assistere alle partite e per ...... con le celebrità in prima fila, dalla stella NbaButler all'attore Ben Stiller, due presenze ... è il più giovane tennista ad aver raggiunto per tre anni di fila agli Usi quarti di finali e ...

NBA, Jimmy Butler agli US Open con Carlos Alcaraz: "Vincerai ancora tu". VIDEO Sky Sport

Adnkronos) - Una decina di giorni fa era sceso in campo per l'evento "Stars of the Open" che precedeva l'inizio del torneo, facendo prima il raccattapalle e poi improvvisando uno scambio con il numero ...Prior to Las Vegas, Grasu had played the 2020 season with current Raiders quarterback Jimmy Garoppolo and the San Francisco ... The Silver and Black open the regular season at the Denver Broncos on ...