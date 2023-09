US Open | Jannik Sinner eliminato negli ottavi di finale

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) –aglididel tabellone del singolare maschile dell'US2023. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 6, oggi 5 settembre viene sconfitto dal 26enne tedesco Alex Zverev, numero 12 del tabellone, che si impone per 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 in 4 ore e 40'.si arrende dopo un match durissimo, condizionato anche da un'elevata umidità. Il numero 1 d'Italia paga il rendimento altalenante del servizio (53% di prime) e un numero elevato di errori gratuiti: ben 67, rispetto ai 46 dell'avversario. I 50 colpi vincenti, alla fine, non bastano. Zverev, che gioca una delle migliori partite della stagione, affronterà nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, promosso dopo la netta vittoria in 3 set contro ...

