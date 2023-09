US Open | Jannik Sinner eliminato al quinto set per la quinta volta negli ultimi sei Slam

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Una spiacevole tendenza. C’è da interrogarsi sull’uscita di scenaottavi di finale degli US2023 di: la sconfitta alset per mano di Alexander Zverev fa male.aveva ben altre ambizioni e, nei fatti, al primo vero ostacolo di un certo calibro è caduto. I meriti del tedesco sono chiari, che ha espresso un tennis su livelli molto alti. Tuttavia, sono evidenti i limiti del nostro giocatore nella gestione dei momenti e del servizio. La spasmodica ricerca del vincente, un po’ in stile Camila Giorgi, ha evidenziato una fallosità decisamente spiccata dell’altoatesino, che al cospetto di avversari qualificati o in giornata di grazia pesa. A ciò vanno aggiunte le limitazioni fisiche di, frenato dai crampi dal terzo set di questa ...