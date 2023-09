US Open | Jannik Sinner e la necessità di diventare n 4 del ranking per evitare ancora tabelloni così duri

(Di martedì 5 settembre 2023) Obiettivo: semplificarsi la vita. Ci proverànella prosecuzione della stagione, ma di sicuro l’esito dello Slam a New York è insufficiente per lui. La sconfitta contro Alexander Zverev negli ottavi di finale ha posto l’accento sugli attuali limiti dell’altoatesino, soprattutto nell’affrontare in successione match di un certo calibro, come i crampi nella contesa contro il teutonico hanno evidenziato. Viene in mente quanto era accaduto a Miami, dopo la vittoria in tre ore contro Carlos Alcaraz e le pile scariche della Finale contro Daniil Medvedev. A Flushing Meadows,avrebbe avuto in successione, oltre a Stan Wawrinka e Zverev, Alcaraz, probabilmente Medvedev e Djokovic. Un percorso decisamente complicato che, fosse stato testa di serie n.4, avrebbe potuto evitarsi. Potrebbe essere anche questo uno degli obiettivi ...

'Fa male'. E' l'espressione che Jannik Sinner ripete più spesso in zona mista dopo la sconfitta contro Alexander Zverev agli ottavi dello US open.L'azzurro ha accusato crampi ed è stato sconfitto al quinto set.ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner è uscito di scena agli ottavi di finale dal singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del ...