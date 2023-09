Us Open | il sogno di Sinner si infrange su Zverev al quinto set

I crampi e un ottimo Alexander Zverev fermano Jannik Sinner a New York. Ildell'altoatesino allo USsi chiude come un anno fa con una battaglia fisicamente sfiancante, emotivamente prosciugante, finita nella notte. Sinner cede 64 36 62 46 63 dopo quattro ore e 40 ...NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Si interrompe agli ottavi di finale il "americano" di Jannik Sinner. Il 22enne altoatesino nulla ha potuto di fronte al tedesco Alexander Zverev perdendo al quinto set sul cemento di Flushing Meadows. L'azzurro è sempre stato ...AGI - La favola newyorkese di Matteo Arnaldi finisce qui. Lo scoglio Carlos Alcaraz è troppo alto per il 22enne sanremese, che saluta gli Usagli ottavi dopo una splendida avventura. Mai così avanti in uno Slam, dopo aver eliminato a sorpresa Norrie l'azzurrino non riesce a trovare le contromisure per fermare il giovane fuoriclasse ...

Alcaraz vince e spezza il sogno di Arnaldi agli US Open: ai quarti ... Fanpage.it

I crampi e un ottimo Alexander Zverev fermano Jannik Sinner a New York. Il sogno dell'altoatesino allo US Open si chiude come un anno fa con ...Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale degli Us Open, dopo una bellissima battaglia con Alexander Zverev decisa al quinto set. Il tedesco si ...