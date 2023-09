Us Open | “ha cantato l’inno nazista” | Zverev fa allontanare un tifoso durante il match con Sinner

(Di martedì 5 settembre 2023) Fuori il nazismo dagli Us. Così si può sintetizzare quanto successo nella notte tra il 4 e il 5 settembre – orario italiano –la partita valida per gli ottavi di finale tra Jannike Alexander. Il tennista tedesco stava servendo sul 2-2 nel quinto game del quarto set, quando all’improvviso ha fermato il gioco, rivolgendosi al giudice di sedia, il britannico James Keothavong, per chiedere l’allontanamento di uno spettatore seduto dietro il campo. “Quelha gridato la frase più famosa di Hitler, questo è inaccettabile”, ha dettoall’arbitro. Il tennista nativo di Amburgo ha poi riferito ai giornalisti di aver sentito lo spettatore cantare “Deutschland Über Alles”, ossia le prime parole deltedesco di epoca ...

Lo spiacevole episodio durante il match contro Sinner. Uno spettatore è stato espulso dopo averle parole di apertura dell'inno tedesco dell'era ...... nel corso della partita tra Alexander Zverev e Jannik Sinner , durante gli US. Uno spettatore è stato infatti espulso dopo averle parole di apertura dell'inno tedesco dell'era nazista, ...AGI - Fuori programma con risvolti politici nell'ottavo di finale degli Ustra Alexander Zverev e Jannik Sinner. Uno spettatore ha'Deutschland uber alles!' mentre il tedesco era al servizio sul 2 - 2 nel quarto set. Il giudice di sedia James Keothavong è ...

US Open, Alexander Zverev fa cacciare un tifoso: aveva cantato l ... Open

Il campo da tennis intitolato ad Arthur Ashe si è trasformato in un luogo di scontro anche politico, nel corso della partita tra Alexander Zverev e Jannik Sinner, durante gli US Open. Uno spettatore è ...Nella sfida valida per gli ottavi di finale degli US Open tra Alexander Zverev e Jannik Sinner è successo l'inaccettabile. Uno spettatore ha gridato: «Germania sopra a tutto». Zverev lo ha segnalato a ...