Us Open | è Djokovic il primo semifinalista

(Di martedì 5 settembre 2023) Novakè ildegli Usgrazie alla vittoria ottenuta in tre set contro Taylor Fritz per 61 64 64 . Per Nole si tratta della 47° semifinale in uno Slam, la 13°a New York ...

Novakè il primo semifinalista degli Usgrazie alla vittoria ottenuta in tre set contro Taylor Fritz per 61 64 64 . Per Nole si tratta della 47° semifinale in uno Slam, la 13°a New York dove ...è il primo giocatore ad accedere alle semifinali degli Us2023 ed attende il vincente del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton . ...Continua a scrivere la storia del tennis Novak, che all'età di 36 anni non si stanca di battere record. L'ultimo l'ha battuto proprio in occasione degli US2023 , quando ha superato in tre set Taylor Fritz con il punteggio di 6 - 1 ...

Djokovic stende anche Fritz e si regala la semifinale numero 47 in uno Slam La Gazzetta dello Sport

Novak Djokovic è il primo semifinalista degli Us Open grazie alla vittoria ottenuta in tre set contro Taylor Fritz per 61 64 64 . Per Nole si ...Il campione serbo ha superato in tre set 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco lo statunitense Taylor Fritz, conquistando le semifinali agli Us Open di tennis.