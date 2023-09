US Open | Djokovic in semifinale

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Novakinnel tabellone del singolare maschile dell'US2023. Il serbo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone, per 6-1, 6-4, 6-4 in 2h34'.attende ora il vincente del derby americano tra Frances Tiafoe, testa di serie numero 10, e Ben Shelton. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

è il primo giocatore ad accedere alle semifinali degli Us2023 ed attende il vincente del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton . ...Continua a scrivere la storia del tennis Novak, che all'età di 36 anni non si stanca di battere record. L'ultimo l'ha battuto proprio in occasione degli US2023 , quando ha superato in tre set Taylor Fritz con il punteggio di 6 - 1 ...La diretta scritta dello USdi martedì 5 settembre. Nella notte il derby a stelle e strisce Tiafoe - Shelton 21:20 -conserva il break di vantaggio fino a fine set : 6 - 4 per lui e due set a zero 20:45 -...

Djokovic stende anche Fritz e si regala la semifinale numero 47 in uno Slam La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Grazie alla vittoria in 3 set contro Fritz nel torneo statunitense, il serbo diventa il tennista ad aver centrato più semifinali negli Slam: una in più del fuoriclasse svizzero ...