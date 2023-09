US Open | Alexander Zverev fa cacciare un tifoso | aveva cantato l’inno nazista

Si chiude al quinto set la lunga battaglia sull'Arthur Ashe Stadium tra Jannik Sinner eZverev , con la vittoria del tedesco che vola ai quarti di finale dello Usdove affronterà Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Una sfida intensa ed emozionante, che ha riservato anche ...... Butler fa sapere di essere in partenza per Los Angeles ma promette di fare ritorno agli US... 'Allora devo cominciare a vincere mercoledì', riferendosi alla sfida ai quarti contro...Durante il match di tennis tra l'italiano Yannick Sinner e il tedescoZverev, valido per gli USin corso a New York, uno spettatore ha urlato "Deutschland Über Alles!". Come dimostrano le immagini di SuperTennis Tv , appena Zverev ha sentito quell'...

US Open, Alexander Zverev fa cacciare un tifoso: aveva cantato l ... Open

Alexander Zverev needs some time to recover following his lung-busting win over Jannik Sinner, but he has warned Carlos Alcaraz that he “will be ready” for their quarter-final showdown at the US Open.After the match, Chris Widmaier, a spokesperson for the US Tennis Association, confirmed that a "disparaging remark was directed toward Alexander Zverev." Zverev will face off with defending US Open ...