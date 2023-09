US Open 2023 | tutto facile per un Novak Djokovic perfetto | Fritz battuto in tre set e semifinali raggiunte

(Di martedì 5 settembre 2023) Il pubblico di New York ha provato in tutti i modi a trascinare Taylorverso il sogno, ma con un fenomeno così c’è davvero poco da fare. Il tifo contro carica ancor di piùche vola in semifinale agli US. Un match senza storia quello tra il fenomeno serbo ed il beniamino dei tifosi: tre rapidi set, chiusi nel giro di due ore e trentacinque minuti con il risultato di 6-1 6-4 6-4. Il primo set ha messo subito in chiaro le cose facendo capire il perché i precedenti recitavano sette su sette per. L’americano ha provato a restare in corsa negli altri due parziali, ma, sopratnel terzo e decisivo, sul 3-2 Nole è riuscito ad annullare due palle break scatenandosi e lasciando le briciole al rivale. Semifinale numero quarantasette a ...

Djokovic è il primo giocatore ad accedere alle semifinali degli Used attende il vincente del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton . ...È iniziata l'avventura di Bianca Berlinguer in Mediaset. Dopo una carriera trascorsa in Rai, il suo passaggio all'emittente rivale è tra le sorprese più importanti della nuova stagione televisiva. E ...Continua a scrivere la storia del tennis Novak Djokovic , che all'età di 36 anni non si stanca di battere record. L'ultimo l'ha battuto proprio in occasione degli US, quando ha superato in tre set Taylor Fritz con il punteggio di 6 - 1 6 - 4 6 - 4. Il serbo ha così raggiunto la 47esima semifinale della carriera a livello slam , diventando il primatista. ...

(Adnkronos) – Novak Djokovic in semifinale nel tabellone del singolare maschile dell’US Open 2023. Il serbo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, ...NEW YORK (Stati Uniti) - Novak Djokovic va di fretta, archivia in tre set lo statunitense Taylor Fritz e vola alle semifinali dello Us Open (record di 13-0 in carriera nei quarti del torneo).