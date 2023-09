US Open 2023 | Sinner lotta contro i crampi e Zverev | l’Azzurro perde agli ottavi

(Di martedì 5 settembre 2023) New York – Jannikeliminatodi finale del tabellone del singolare maschile dell’US. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 6, oggi 5 settembre viene sconfitto dal 26enne tedesco Alex, numero 12 del tabellone, che si impone per 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 in 4 ore e 40?.si arrende dopo un match durissimo, condizionato anche da un’elevata umidità. Il numero 1 d’Italia paga il rendimento altalenante del servizio (53% di prime) e un numero elevato di errori gratuiti: ben 67, rispetto ai 46 dell’avversario. I 50 colpi vincenti, alla fine, non bastano., che gioca una delle migliori partite della stagione, affronterà nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, promosso dopo la netta vittoria in 3 ...

...the ball to Italy's Jannik Sinner during the UStennis tournament men's singles round of 16 match at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 4,.

Jannik Sinner celestiale: fa impazzire Zverev e esulta con tutto il Centrale Eurosport IT

Dicono che lo US Open sia lo slam più tosto e, nel caso di serate come questa, dicono bene. Umidità soffocante. Quasi cinque ore di battaglia. Sinner coi crampi, Zverev che al termine degli scambi più ...Vincendo avrebbe conquistato la quinta posizione in classifica, e sarebbe stato il secondo miglior italiano di sempre dell’Era Open (Panatta è stato quattro, ma Pietrangeli – quando il computer non ...