Us Open 2023 | Sinner | “In queste partite i dettagli fanno la differenza | non ho sfruttato le mie chance al quinto set”

(Di martedì 5 settembre 2023) Jannik Sinner ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta al set contro Zverev, 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3, nel match valido per gli ottavi di finale degli Us Open: "Non ho tante parole sinceramente, è girata male in qualche punto. Sono le piccole cose che purtroppo la. Lui ha servito bene, ha giocato un'ottima partita. Ho dato tutto. A metà del primo set ho sentito un po' che facevo fatica a servire, poi avevo i crampi un po' ovunque. Non sono riuscito a sfruttare le mie occasioni al. Sono contento di piacere al pubblico. Cerchiamo di guardare a quel che è successo in modo positivo, penso che siamo sulla strada giusta".

Dicono che lo US Open sia lo slam più tosto e, nel caso di serate come questa, dicono bene. Umidità soffocante. Quasi cinque ore di battaglia. Sinner coi crampi, Zverev che al termine degli scambi più ...Vincendo avrebbe conquistato la quinta posizione in classifica, e sarebbe stato il secondo miglior italiano di sempre dell’Era Open (Panatta è stato quattro, ma Pietrangeli – quando il computer non ...