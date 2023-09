US Open 2023 | nella lotta la spunta Zverev al 5°set | Sinner saluta New York agli ottavi di finale

(Di martedì 5 settembre 2023) Il quinto set è ancora una volta fatale a JannikUse più in generale in una prova dello Slam. Dodici mesi dopo la sconfitta con match point a favore patita per mano di Carlos Alcaraz l’Arthur Ashe è di nuovo teatro di un’altra epica batta che vede protagonista il n°1 d’Italia, ma anche questa volta l’epilogo non gli sorride. Al termine di 4h e 40? di, quando a Newgli orologi segnano l’01:36 della notte, Saschaalza le mani al cielo e si aggiudica il match didicon il punteggio di 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3. Un incontro giocato in condizioni estenuanti, con un’alta percentuale di umidità che ha portato i due giocatori a soffrire a livello fisico sin dalbori del ...

L'azzurro sconfitto in 5 set dal tedesco Zverev Jannik Sinner eliminato agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile dell'US. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 6, oggi 5 settembre viene sconfitto dal 26enne tedesco Alex Zverev, numero 12 del tabellone, che si impone per 6 - 4, 3 - 6, 6 - 2, 4 - 6, 6 - 3 in ...La first lady americana Jill Biden è risultata positiva al Covid - 19 . Al momento ha solo sintomi leggeri. Lo riferisce la sua portavoce, aggiungendo che resterà nella casa di Rehoboth Beach, ...Quando a metà del terzo set Sinner, sotto 4 - 2, ha iniziato a zoppicare, a fermarsi, a massaggiarsi la gamba, a fare smorfie di dolore sembrava spacciato. Si vedeva che stava facendo il massimo, ma ...

Sinner perde contro Zverev agli Us Open 2023: l’azzurro crolla al quinto set Corriere della Sera

New York, 5 set. - (Adnkronos) - Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flus ...E' finita negli ottavi di finale l'avventura di Jannik Sinner agli Us Open. L'azzurro, testa di serie numero 6 del tabellone, si è arreso dopo una maratona ...