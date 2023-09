US Open 2023 | Jannik Sinner | “Non ho sfruttato le mie occasioni | avevo i crampi ovunque”

(Di martedì 5 settembre 2023) Una sconfitta che fa male. E’ questa l’espressione usata danella conferenza stampa dopo l’ottavo di finale degli USche l’ha visto opposto ad Alexander Zverev. Un ko in cinque set nel quale il tedesco ha espresso un livello di gioco notevole e nello stesso tempoè stato un po’ condizionato dai, che in un primo momento gli hanno dato problemi al servizio e poi in tutte le azioni di gioco. “Sono uscito un po’ come l’anno scorso. Non ho tante parole sinceramente, è girata male in qualche punto. Son piccole cose che purtroppo fanno la differenza. Lui ha servito bene, ha giocato un’ottima partita. Fa male“, le parole di, che ha aggiunto: “Ho provato a fare il massimo con quello che– aggiunge -. A metà del ...

... TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO 5 settembreROMA - Jannik Sinner è uscito di scena agli ottavi di finale dal singolare maschile degli Us, ... 5 settembreNEW YORK (Stati Uniti) - Una maratona lunga quasi cinque ore, e la delusione per la sconfitta racchiusa in uno scatto. Jannik Sinner perde contro il tedesco Zverev e viene eliminato dagli Us. Il tennista italiano raccoglie l'applauso del pubblico e del proprio avversario che lo ha appena battuto, ma la delusione dell'altoatesino è ben ...

Sinner perde contro Zverev agli Us Open 2023: l’azzurro crolla al quinto set Corriere della Sera

Negli ottavi degli US Open Alexander Zverev, dopo una partita epica, ha privato Jannik Sinner della rivincita del 2022 con Carlos Alcaraz. Ma il tedesco ha dovuto sudare su ogni punto per eliminare ...Daniil Medvedev, vincitore degli US Open nel 2021, ha battuto l'australiano Alex De Minaur (punteggio 2-6, 6-4, 6-1, 6-2) e si è qualificato ai quarti degli US Open dove ritroverà il connazionale ...