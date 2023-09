Us Open 2023 | Jannik Sinner | “Grande battaglia | alla fine non sono stato all’altezza Impareremo”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) “Una, manonda essa”.analizza così la sconfitta di ieri negli ottavi di finale degli Usper mano di Sascha Zverev al quinto set dopo unadurissima col tedesco. Una delusione che non abbatte l’altoatesino, più intenzionato che mai a rifarsi da qui all’ultimoobiettivo stagionale, le Atp Finals di Torino. Not to be last night in NY A great battle but I just fell short in the end, we will learn from it pic.twitter.com/LtPBIG6i3j —(@sin) September 5,...