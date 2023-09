US Open 2023 | finisce l’avventura di Jannik Sinner Zverev vince una dura battaglia in 5 set

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo unadi quattro ore e quarantuno minutodeve dire addio agli US. Il numero sei del mondo cede al quinto set ad Alexander, che si impone con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3. Una partita infinita, durissima sul piano fisico e decisamente spettacolare per il tennis offerto in campo dai due protagonisti. Non ci sarà perla tanto attesa rivincita con Carlos Alcaraz e sarà dunque un ritrovatoad accedere ai quarti di finale nell’ultimo Slam dell’anno.è stato anche condizionato dai crampi nel terzo set, con l’altoatesino che ha sicuramente finito il match non nelle migliori condizioni. Sono 56 inti di, che ha messo a segno ...

L'azzurro sconfitto in 5 set dal tedesco Zverev Jannik Sinner eliminato agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile dell'US. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 6, oggi 5 settembre viene sconfitto dal 26enne tedesco Alex Zverev, numero 12 del tabellone, che si impone per 6 - 4, 3 - 6, 6 - 2, 4 - 6, 6 - 3 in ...

Quattro americani a caccia della gloria. Si entra nel vivo dello slam newyorkese, con l'inizio dei quarti di finale sia in campo maschile che femminile, dai quali usciranno i primi nomi dei ...