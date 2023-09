US Open 2023 | Djokovic stende Fritz in tre set e vola in semifinale

(Di martedì 5 settembre 2023) Novakvince nettamente in tre set contro Taylorinagli US. Finisce 6-1 6-4 6-4 per il serbo, che conferma gli ottimi segnali già dati nelle precedenti partite e rispetta i pronostici che lo vedono come favorito numero uno per la vittoria finale. Nel primo set l’inizio piuttosto contratto e falloso per entrambi, conche non riesce a trovare la misura dei suoi colpi da fondo campo, mentreincontra problemi al servizio. Il risultato è che arrivano tre break nei primi quattro game, di cui due per il serbo che allunga così nel punteggio. Da qui in poi prende il largo Nole, costringendo il suo avversario, che non aveva ancora perso un set in tutto il torneo, a cedere ogni servizio del parziale. Il ...

Nei quarti battuto Fritz Novak Djokovic in semifinale nel tabellone del singolare maschile dell'US. Il serbo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone, per 6 - 1, 6 - 4, 6 - 4 in 2h34'. Djokovic attende ora il vincente ...Il campione serbo ha superato in tre set 6 - 1, 6 - 4, 6 - 4 in 2 ore e 35 minuti di gioco lo statunitense Taylor Fritz, conquistando le semifinali agli Usdi tennis. .... era il 3 marzo, la semifinale di Dubai contro Daniil Medvedev. Per lui sarà la 117esima semifinale in carriera su cemento (ancora lontano dalle 138 di Federer) e la 13esima agli US. ...

Jannik Sinner celestiale: fa impazzire Zverev e esulta con tutto il Centrale Eurosport IT

New York, 5 set. (Adnkronos) - Novak Djokovic conquista un posto nelle semifinali degli Us Open, la sua 47esima in uno Slam, diventando così il recordman all-time e staccando Roger Federer. Il serbo, ...Serata a gonfie vele sull'Arthur Ashe a New Yprk per Novak Djokovic. Il campione serbo ha superato in tre set 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco lo statunitense Taylor Fritz, conquistando le ...