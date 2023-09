Us Open 2023 | day 9 | Djokovic e Ostapenko contro le stelle di casa

(Di martedì 5 settembre 2023) La nona giornata degli Uspromette sfide interessanti sul palcoscenico di New York. Il cemento outdoor della Grande Mela si presterà ad accogliere nuovamente Novak, a caccia dell’ennesima semifinale Slam in carriera, ancora una volta da indiscutibile favorito. Non solo quarti di finale maschili, in quanto la Wta sarà altrettanto protagonista nel corso della giornata di martedì 5 settembre: Jelena, fautrice dell’eliminazione di Iga Swiatek, sfiderà l’insidiosissima stellina statunitense Coco Gauff per un posto al penultimo atto dell’evento americano. Questo, ma anche altro: di scena un derby made in Usa e l’immarcescibile romena Sorana Cirstea. Di seguito la preview della prima giornata di quarti ae strisce. PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ATP CALENDARIO ...

AGI - Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale degli Us, dopo una bellissima battaglia con Alexander Zverev decisa al quinto set. Il tedesco si è imposto sul 22enne altoatesino con il punteggio di 6 - 4, 3 - 6, 6 - 2, 4 - 6, 6 - 3. La sfida tra l'...Ad attenderli c'era un altro amico, quel Carlos Alcaraz che Butler sostiene di aver battuto nel breve scambio di cui sopra e per il quale ammette di fare il tifo agli US. Non visualizzi questo ...... TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO Il match è una prova di ... 5 settembre

I crampi e un ottimo Alexander Zverev fermano Jannik Sinner a New York. Il sogno dell'altoatesino allo US Open si chiude come un anno fa con ...In attesa dell’ufficializzazione definitiva il prossimo 11 settembre del sorpasso avvenuto a Iga Swiatek, la bielorussa ha firmato un netto 6-1 6-3 nei confronti di Daria Kasatkina per qualificarsi ai ...