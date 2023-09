Uomini e Donne si accorcia | Maria De Filippi prende una decisione mai vista prima | che succede

La nuova stagione del dating show più amato del piccolo schermo,, tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre prossimo.: cambio di durata per la nuova stagione L'orario, come consuetudine, è previsto per le 14.45 su Canale 5 , ...... seguita il giorno successivo da una sprint, chiusura domenica 10 settembre con la prova sulla distanza in tecnica classica mass start (15 km per gli, 13 km per le). Al via una nutrita ...Chiede "di nuovo" e spera di ottenere "più agenti perchè il controllo si fa soprattutto conin campo in divisa, in questi anni c'è stata una costante riduzione degli organici ma ora mi ...

Uomini e Donne, cambia la durata delle puntate: ecco di quanto si ridurranno Isa e Chia

La nuova stagione del dating show più amato del piccolo schermo, Uomini e Donne, tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre prossimo.Continua ad essere assente Riccardo Guarnieri a Uomini e donne: cosa è successo ha davvero abbandonato il programma