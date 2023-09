Uomini e Donne puntate durano di meno | modificato il palinsesto di Canale 5

(Di martedì 5 settembre 2023) Lunedì 11 settembre 2023 Maria De Filippi torna al timone di. Nelle prime registrazioni, tra le altre cose, sono stati presentati i nuovi tronisti. Una di loro è un volto già conosciuto dal grande pubblico di Temptation Island: si tratta di Manuela Carriero che ha 33 anni, è di Brindisi. Durante il viaggio dei sentimenti, nel 2021, si innamorò del tentatore Luciano Punzo e lasciò il fidanzato di allora, Stefano Sirena. Una nuova relazione, dunque, che si è conclusa definitivamente dopo diversi tira e molla. Gli altri due tronisti sono Brando e Cristian che si stanno contendendo già una corteggiatrice. A differenza delle edizioni precedenti,cambia orario: ledi. Nel dettaglio, la guida tv Mediaset svela che la messa in ...

Chiede "di nuovo" e spera di ottenere "più agenti perchè il controllo si fa soprattutto conin campo in divisa, in questi anni c'è stata una costante riduzione degli organici ma ora mi ...... la tunica indossata dallemusulmane volta a coprire tutto il corpo ad eccezione di testa, ... oltre all'abaya, infatti, è anche vietato il qaames per gli. 67 delle 300 ragazze hanno deciso ...Mentre sui social si fa narrazione di morte, ci sono miliardi diche si sono alzati questa mattina e hanno messo sé stessi a servizio degli altri e miliardi diche ...

Uomini e Donne, cambia la durata delle puntate: ecco di quanto si ridurranno Isa e Chia

Uomini e Donne, cambia la durata delle puntate: ecco di quanto si ridurranno La nuova edizione di Uomini e Donne sta scaldando i motori ed è prontissima ad… Leggi ...Tra gli slittamenti dei palinsesti Mediaset di questo 2023, va segnalato anche quello di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. La messa in onda di ...