Uomini e Donne | Nicole Mazzocato | “Sono già al quinto mese di gravidanza | ecco perché l’ho annunciato solo ora”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 settembre 2023) Pochi giorni fa, storica ex corteggiatrice di, nonché scelta dell’ex tronista Fabio Colloricchio, hadi aspettare il secondo bebè dal compagno, il calciatore Armando Anastasio, a poco più di un anno dalla nascita del piccolo Paolo. Nelle scorse ore laha risposto alle domande dei suoi follower, curiosissimi di scoprire qualcosa su questa seconda dolcissima attesa. Attraverso la box di domande sul suo profilo Instagram,ha raccontato come ha scoperto di essere nuovamente incinta: Parto dalla maniera più semplice del mondo, ovvero con un ritardo. In realtà dovevo partire per andare alle Maldive con Armando. Non è arrivato. Vabbè io avevo il ciclo ancora tutto scombussolatoavendo fatto ...