United Airlines blocca tutti i suoi voli negli USA per un problema informatico

(Di martedì 5 settembre 2023) La compagnia aerea americanahatoStati Uniti per via di un. Lo riportano alcuni media americani. Leggi anche: Crampi e sudore freddo in volo, arriva un attacco di dissenteria. Il pilota deve atterrare: «Sporco e puzza ovunque» – L’audio Le turbolenze in volo saranno sempre più frequenti? Sì, e c’entra il cambiamento climatico Il caos sul volo Milano-Atlanta con 11 passeggeri feriti, il calo di quota improvviso: «Assistenti sbalzati verso l’alto: sangue in cabina» L'articolo proviene da Open.

Per circa un'ora la compagnia aereaha sospeso tutte le partenze dei suoi voli negli Stati Uniti a causa di un problema informatico. ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo Voli dellafermi negli Stati Uniti. Come riportano i media americani, la compagnia aerea americana ha bloccato tutti i suoi voli nel Paese per via di un problema informatico, già comunicato alla ...La compagnia aerea americanaha bloccato tutti i suoi voli negli Stati Uniti per via di un problema informatico. Lo riportano alcuni media americani.

Usa, stop a tutti i voli della United Airlines per guasto informatico TGCOM

Chicago (Illinois, Usa), 5 set. (LaPresse/AP) - Tutti i voli della United Airlines negli Stati Uniti sono stati bloccati da problemi informatici che i ...La compagnia aerea americana United Airlines ha bloccato tutti i suoi voli negli Stati Uniti per via di un problema informatico. Lo riportano i media americani.