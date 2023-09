Un' infermiera assassinata a coltellate a Roma | interrogato un ex compagno

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - C'è un sospettato per il femminicidio di Rossella Nappini, la 52enneoggi nel quartiereno Trionfale. Si tratterebbe di un exdella donna. L'uomo è stato sentito ieri sera, insieme ad altre persone, in Questura. Al momento, secondo quanto apprende l'AGI, non è esclusa nessuna pista. Le indagini sono in corso. La vittima è un'di 52 anni. A chiamare il 112 è stato un condomino dello stabile in via Giuseppe Allievo che ha notato il corpo nell'androne del palazzo. La donna è stata uccisa con alcuneall'addome. C'era una borsetta accanto al suo cadavere, e la presenza degli effetti personali della donna ha indirizzato fin da subito le indagini degli investigatori verso la pista di tipo passionale. Da autopsia risposta ...

A nome della Giunta Regionale esprimo il cordoglio per Rossella Nappini, l'brutalmentea Roma. Ci stringiamo ai familiari, agli amici e ai colleghi del San Filippo Neri', ...UN omicidio brutale. Un femminicio che ha scosso Roma. In una delle zone più in della città: Monte Mario.

Ascoltati in questura amici e parenti. Acquisite le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso il killer in fuga ...Un ex compagno dell'infermiera uccisa a Roma, è stato ascoltato dagli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile per ricostruire l'efferato ...