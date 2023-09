Un’idea outfit che gioca con scollature inaspettate e ottimizza persino l’armadio

(Di martedì 5 settembre 2023) Mai sperimentata l’emozione di un abito indossato al contrario? Sembra quasi una provocazione. O una presa in giro di chi la mattina sbaglia a vestirsi perché ancora con un piede nel mondo dei sogni. Invece è tutto vero. Stiamo parlando distyling che può fare la differenza con due grandi vantaggi. Lo spunto per questa strategia arriva da uno dei look della sfilata primavera estate 2023 di Miu Miu. Sulla passerella è stato infatti proposto un abito che ha tutta l’apparenza di essere stato indossato al contrario (o forse no?). E questo per la forma insolita del collo. Con un gesto, il vestito cambia connotati Ispirandosi al look di Miu Miu viene da pensare che, mettendo un vestito dal colletto importante con la parte dietro sul davanti, questo dettaglio sartoriale prende una forma totalmente diversa. Diventando un elemento decorativo assolutamente diverso dal ...

