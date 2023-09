Unghie autunno 2023 | le tendenze da provare per la nail art

(Di martedì 5 settembre 2023) Sebbene l’inizi ufficialmente solo il 23 settembre, non è mai troppo presto per sfoggiare una manicure di tendenza per la stagione. Ecco allora che sulle mani tornano a brillare tonalità tipicamente autunnali, decorazioni animalier e nuance speziate, adatte ad accompagnare i mutamenti della Natura. Un ritorno a uno stile classico e confortevole, che mette da parte – almeno per il momento – le pazzie dell’estate in favore di una calma ritrovata. Soluzioni per rendere ledell’compagne ideali per la frenesia del rientro, da sfoggiare senza preoccupazioni. Elementi e decorazioni tradizionali, ma non solo. Accanto ai classici della manicure, infatti, leart dell’giocano ...

Nuovi prodotti make up inverno 2023 2024: luminose e protette Anche le giocano un ruolo fondamentale nel beauty look. Ecco una selezione dei nuovi smalti del momento, in nuance ...

Unghie autunno 2023: le tendenze in fatto di nail art da provare sulle unghie lunghe o corte, decorate o sulla ricostruzione in gel ...Le unghie ben curate e con uno smalto alla moda possono essere un vero accessorio di stile in qualsiasi stagione. Con l’avvicinarsi dell’autunno e dell’inverno del 2023, è il momento perfetto per ...