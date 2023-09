Una “nuova era” | il disgelo nelle relazioni fra Grecia e Turchia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 settembre 2023) Una "era"con la: la annuncia il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, accogliendo il collega greco Giorgos Gerapetrisis. Si tratta di una svolta per certi versi storica, cruciale per i due paesi membri della Nato ma in conflitto su molti temi.Fidan ha ricordato che in luglio al vertice Nato di Vilnius il presidente turco Erdogan ha incontrato il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Siamo pronti", ha detto, "a continuare il dialogo con la vicinasenza precondizioni e a sviluppare i rapporti in tutte le aree sulla base dei nostri interessi comuni".video width="746" height="420" ...