(Di martedì 5 settembre 2023) Una cartina diffusa dalla Cina che dà per acquisite intere aree dei paesi confinanti ha suscitato reazioni in tutto il sudest asiatico. Un gioco pericoloso per gli equilibri dell’intero continente. Leggi

Una mappa rivela le ambizioni territoriali di Pechino - Pierre Haski Internazionale

Con i confini tracciati nel nuovo documento dei "dieci tratti" i cinesi hanno allargato, sulla carta, il territorio includendo aree di mare, isole contese, Taiwan e altre regioni. Arbitrati falliti ...