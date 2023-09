Una bici | una palestra | due fornelli e altre cose che ci sono piaciute a IFA 2023

(Di martedì 5 settembre 2023) Una passeggiata virtuale fra i padiglioni della fiera, senza perdersi e soprattutto per non perdersi alcuni dei nuovi prodotti più interessanti

... dal 15 al 17 settembre, andrà in scena Italian Bike Festival , il Salone Internazionale della:...mezza maratona (21,097 km) nella splendida cornice del Parco del Delta del Po, attraverso ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissimadonna. Ferita anche ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissimadonna. Ferita anche ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in...

Ruba una una bici e pesta il proprietario: arrestato La Voce di Rovigo

In tanti lasciano l’auto parcheggiata sotto casa e scelgono la bici per recarsi al lavoro. Fino allo scorso 20 agosto, grazie all’idea dell’Amministrazione, c’è stato un risparmio di 51mila kg di CO2.Nella notte tra sabato e domenica scorsa, gli operatori della Squadra Volanti della questura di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi del centralissimo Parco del Popolo a seguito di una richiesta ...