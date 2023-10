Un posto al sole trame 11-15 Settembre 2023

Leggi su mediaturkey

(Di martedì 5 settembre 2023) Cover UnalMediaturkey 11Nelle prossime puntate della soap scopriamo che aumentano i dubbi e i sospetti di Viola (Ilenia Lazzarin) su Damiano (Luigi Miele), visto di recente insieme ad Edoardo (Fiorenzo Madonna). A proposito di sospetti, anche Rosa (Daniela Ioia), vedendo l’ex marito insieme alla maestra, è raggiunta ancora una volta da una forte gelosia. Tempo di ritorni intanto per Niko (Luca Turco) che, dopo la pausa estiva, scopre adesso le novità sulla povera Bricca, rivelando inoltre alla madre le intenzioni di Franco (Peppe Zarbo) sulla Terrazza. Nel frattempo Micaela (Gina Amarante) convince Serena (Miriam Candurro) a far riprendere Manuela dopo aver trascorso un’estate sempre da sola. Quando infatti lei e Niko si rivedono, per entrambi l’emozione non è poca.12 ...