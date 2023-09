Un Posto al Sole | chi è Mauro Racanati | Riccardo nella soap?

(Di martedì 5 settembre 2023) Cosa sappiamo su, l'interprete diCrovi in Unal? Scopri le curiosità sull'attore pugliese di UPAS. Tvserial.it.

Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Unal, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 , e alle 20.50 . Ecco ...MIGLIANICO " Una splendida giornata diha accompagnato settanta golfisti, presenti domenica 3 settembre , sul green del Miglianico ... Nella classifica della 1categoria il primoè andato a ...Mercato, consumo e profitto sono i tre volti di una realtà che non haper sentimenti di ... finirono trucidati a Piazzale Loreto e lasciati ald'agosto come monito per i riottosi. E' ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2023: Luca in difficoltà con Giulia a causa di Bricca ComingSoon.it

Cosa sappiamo su Mauro Racanati, l'interprete di Riccardo Crovi in Un Posto al Sole Scopri le curiosità sull'attore pugliese di UPAS.Luca si sentirà a disagio dopo aver saputo da Giulia che Bricca è malata. De Santis non riuscirà a gestire la situazione e si dimostrerà piuttosto scostante con la Poggi. Il suo atteggiamento ...