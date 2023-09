Un pilota russo diserta e invita altri a farlo I dettagli della fuga

Leggi su formiche

(Di martedì 5 settembre 2023) Undi elicotterohato in Ucraina il mese scorso e ha rivelato idell’operazione in un’intervista pubblicata dall’intelligencedifesa ucraina e ripresa dalla Cnn. Il, chiamato dai funzionari ucraini Maxim Kuzminov, ha spiegato nell’intervista come ha pianificato la sua diserzione e perché lo ha fatto. LE SUE PAROLE Le circostanze dell’intervista non sono chiare, ma il, sottolinea la Cnn, sembrava parlare liberamente. “Ho contattato i rappresentanti dell’intelligence ucraina, ho spiegato la mia situazione”, ha raccontato il, sottolineando i motividecisione: “Quello che sta accadendo ora è semplicemente il genocidio del popolo ucraino. Sia ucraino che. ...