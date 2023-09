(Di martedì 5 settembre 2023) La politica torna al lavoro, con lo stop al Parlamento e le ferie che ormai sono un lontano ricordo per maggioranza e opposizione che sono pronti a tornare dietro gli scranni di Camera e Senato per riprendere da dove avevano lasciato. E con la fine delle vacanze fanno ritorno anche ipolitici che, dopo una lunga assenza estiva, tornano a fotografare l’attuale situazione dei partiti. Un finale di ferie d’estate che per alcuni è dolce, per altri invece amarissimo con una netta perdita di consenso rispetto alle rilevazioni registrate a fine luglio. La situazione nel centrodestra A cercare di fornire un quadro sull’attuale situazione politica in Italia ci ha pensato come di consueto SWG, che dopo un mese abbondante di “ferie” è tornato con iper conto di La7. Rilevazioni che erano ferme al 31 luglio scorso, quando Fratelli d’Italia era ...

Una piccola cittadina del Sud Italia è alle prese con un periodo di profondaeconomica, dopo la pandemia che ha messo in seria difficoltà l'Italia intera. E come se non ...segreteria dele ...Pechino sta vivendo unaeconomica importante e non c'è strada migliore di proteggersi dalle minacce percepite che con una mobilitazione di massa, Mao Zedong insegna. Ilcomunista cinese ...... in particolare, di quest'epoca dievolutiva nel rapporto umanità - pianeta, che il mondo ...dell'invasione sovietica dell'Ungheria e del rapporto Chruev provocando la sua espulsione dal...

Un partito in crisi, un altro sorride: i numeri dei sondaggi QuiFinanza

Le due ex gieffine pronte a partire per l'avventura di Pechino Express ma alla fine ... Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ...Il candidato del Partito democratico progressista al potere ... L'ingresso di Gou nella politica taiwanese sembra mettere in crisi gli analisti politici, rendendo imprevedibili le future elezioni nel ...